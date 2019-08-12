عاجل.. إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع على طريق الضبعة (أسماء)

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة من محافظة القاهرة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة، قبل محطة تحصيل الرسوم بـ30 على طريق محور الضبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.





استقبل مستشفى العلمين المركزى، 9 مصابين اثر انقلاب على طريق محور الضبعة فى نطاق مدينة العلمين، وهم أسامة جلال موسى "31 سنة" مصاب باشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة، وجنا أسامة جلال "10 سنوات" مصابة باشتباه PC واشتباه كسر مع جرح متهتك باليد اليسرى وجرح قطعى بفروه الرأس طوله 3 سم وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.





وكذلك إصابة فاطمة نبيل السيد على "29 سنة" تعانى من اشتباه PC واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وجودى أسامة جلال "5 سنوات" مصابة باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، وموسى أسامه جلال "عامان" مصاب بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمود نبيل السيد على "21 سنة" مصاب باشتباه PC وجرح رضى اعلى الحاجب الأيمن طوله 3 سم، وتقى نبيل السيد على "20 سنة" مصابة بكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومحمد أسامة جلال "7 سنوات" مصاب باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم، ومهاب أسامة جلال "9 سنوات" مصابة باشتباه PC وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.





وجرى تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فى ملابسات الحادث.