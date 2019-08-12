ثنائي برشلونة يحدد وجهه نيمار

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأحد من باريس مفاجأة من العيار الثقيل فيما يخص صفقة إنتقال نيمار دا سيلفا لقطبي الكرة الأسبانية برشلونة وريال مدريد.









حيث كتبت بعض الصحف أن إدارة البلوجرانا لا تنوي دفع أي مقابل مادي من أجل جلب اللاعب وستعرض على إدارة باريس سان جيرمان ترك لاعبين إثنين بنفس المقابل المادي.









ولا تنوي إدارة برشلونة وجود أي مقابل مادي نظير إسترجاع نيمار وسيعرض بارتوميو على ناصر الخليفي ثنائي كتالوني للإستغناء عن الساحر البرازيلي.









وأفادت بعض الصحف الإسبانية أن الثنائي الأقرب للرحيل إلى باريس سان جيرمان هما الفرنسي عثمان ديمبلي والبرايلي فيليب كوتينيو.



