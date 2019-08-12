ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ البحر الأحمر يتابع الحالة الأمنية بميدان الدهار ويوجه بتحقيق السيولة المرورية (صور)

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:06 ص
محافظ البحر الأحمر يتابع الحالة الأمنية بميدان الدهار ويوجه بتحقيق السيولة المرورية (صور)
جانب من جولة المحافظ
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ في الساعات الاولي من اليوم الأثنين بتفقد ميدان الدهار، والاطمئنان على الحالة الأمنية، لاستقبال الزائرين لقضاء احتفالات عيد الاضحى المبارك والاستمتاع بأجواء الاحتفال.

وأكد المحافظ استقرار الحالة الأمنية والمرورية بالميدان، واستعداده الكامل لاستقبال زوار المحافظة، خلال جولته التفقدية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية