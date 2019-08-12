محافظ البحر الأحمر يتابع الحالة الأمنية بميدان الدهار ويوجه بتحقيق السيولة المرورية (صور)

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قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ في الساعات الاولي من اليوم الأثنين بتفقد ميدان الدهار، والاطمئنان على الحالة الأمنية، لاستقبال الزائرين لقضاء احتفالات عيد الاضحى المبارك والاستمتاع بأجواء الاحتفال.



وأكد المحافظ استقرار الحالة الأمنية والمرورية بالميدان، واستعداده الكامل لاستقبال زوار المحافظة، خلال جولته التفقدية.