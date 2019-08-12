ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ جنوب سيناء يشهد حفل أول أيام عيد الأضحى بالمسرح الصيفي بشرم الشيخ

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:01 ص
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل أول أيام عيد الأضحى بالمسرح الصيفي بشرم الشيخ
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمهور شرم الشيخ، ليلة فنية بديعة قدمتها فرقة العريش للفنون الشعبية على المسرح الصيفي بساحة قصر الثقافة، وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات المتميزة حيث بدأت بالدبكة ثم المضايفة ثم هلا والله ثم البرواز ثم رقصة الشبكة تخلل كل تابلوه راقص أغنية من أغاني التراث السيناوي ينشدها فنان الفرقة المطرب غريب مؤمن.

من جهته، أعرب المحافظ عن إعجابه بالاحتفالية وحسن التنظيم، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها عقب انتهاء الفقرات، وأشاد بالفرقة والقائمين عليها و منحهم مكافأة مالية قدرها 3 آلاف جنيه.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2019
الوحدة - الإمارات
-
x
17:40
-
النصر - السعودية
ذوب آهن اصفهان - إيران
-
x
21:00
-
الاتحاد - السعودية