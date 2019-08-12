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مقدونيا الشمالية: ضبط 22 مهاجرا من باكستان وبنجلاديش في دورية حدودية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:59 ص
مقدونيا الشمالية: ضبط 22 مهاجرا من باكستان وبنجلاديش في دورية حدودية
مهاجرين
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ضبطت الشرطة فى مقدونيا الشمالية، 22 مهاجرا من باكستان وبنجلاديش كانوا على متن حافلة بالقرب من مدينة "ديمير كابيا"، وذلك خلال إجراء دورية تفتيشية على الحدود الجنوبية للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد أن وسائل إعلام محلية أعلنت أن ضباط الحدود تمكنوا من ضبط المهاجرين أمس السبت، حيث نقلوا إلى مراكز إيواء بمدينة "غيفغليا"، فضلا عن اعتقال سائق الحافلة.

ورجحت الشرطة دخول المهاجرين مقدونيا الشمالية بطريقة غير شرعية عن طريق اليونان، لافتة إلى أنها ستقوم بترحيلهم إليها من جديد.

يذكر أن شرطة مقدونيا الشمالية كانت قد منعت نحو 10 آلاف مهاجر من دخول البلاد بشكل غير شرعى إلى البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
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