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"جوجل" تعيد فارق قيمة تذاكر الطيران في حالة خفضها بعد الحجز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:56 ص
جوجل تعيد فارق قيمة تذاكر الطيران في حالة خفضها بعد الحجز
جوجل
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في إطار توسيع أنشطته، أضاف موقع "جوجل ترافل" خدمة جديدة للعملاء الذين يقومون بحجز تذاكر طيران عبر الموقع.

وقرر "جوجل ترافيل" إعادة فارق قيمة حجز تذاكر الطيران لعملائه في حالة انخفاض السعر بعد إتمام عملية الحجز.

وتهدف هذه الخدمة لتوفير رؤي أوسع لعملاء الموقع للتعرف على أحدث الأسعار وأرخصها قبل إتمام عملية الحجز.

وذكر موقع "جوجل ترافل" - في بيان - "أننا نوفر بالفعل كم متنوع من الأسعار الرخيصة و المرتفعة والعادية لكل خط من خطوط الطيران".

وأضاف البيان "كما سنوضح لكل العملاء حركة التغيير في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة وإبلاغهم بتوقعاتنا بشأن ارتفاع أو انخفاض الأسعار، كما أضافت "جوجل" لتشجيع العملاء على الحجز ضمانة إعادة قيمة فارق السعر في حالة انخفاضه بعد الحجز".

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