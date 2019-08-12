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زلزال بقوة 3.2 درجة تضرب خليج الحمامات بولاية نابل التونسية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:55 ص
زلزال بقوة 3.2 درجة تضرب خليج الحمامات بولاية نابل التونسية
زلزال - صورة أرشيفية
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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطنى التونسى للرصد الجوي، هزة أرضية، اليوم الأحد، بخليج الحمامات، وأوضح المعهد الوطنى للرصد الجوى - فى بيان اليوم - أن قوة الهزة الأرضية بلغت 3.02 درجة على مقياس ريختر.

وتم تسجيل الهزة الأرضية بالمركز الذى حدد حسب التحاليل الأولية بــ36.35 درجة خط عرض وبــ 11.13 درجة خط طول وذلك عرض البحر بخليج الحمامات على بعد حوالى 34 كم من معتمدية بنى خيار بولاية نابل.

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