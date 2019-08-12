ماذا قدم تريزيجيه مع أستون فيلا أمام توتنهام

ظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في أولي مبارياته في البريميرليج أمام وصيف دوري أبطال أوروبا توتنهام بشكل طيب للغاية حيث حصل علي تقييم 6.9 كخامس أفضل لاعبي أستون فيلا خلال المباراة وجاءت أرقام تريزيجيه خلال المباراة كالتالي:-









لعب 59 دقيقة لمس الكرة خلالهم 29 مرة وبلغت دقة تمريراتة 78% حيث لعب تمريرة تمريرة مفتاحية واحدة وثلاثة عرضيات واحدة منهم كانت صحيحة وكرة طويلة لم تصل إلي أي زميل، كما سدد في مرتين واحدة كانت علي المرمي والثانية تم إعتراضها كما اظهر قوة بدنية جيدة في الألتحامات حيث فاز في 6 صراعات أرضية من أصل 10 كما فاز بصراعين هوائيين من أصل ثلاثة وعمل تاكلينج في 3 مرات نجح في أستخلاص الكرة من خلالة في مرة واحدة، وخسر الأستحواذ في 7 مرات وعمل خطئ وحيد وتم ارتكاب ضده خطئين وجاءت خريطته الخرارية في المباراة كالتالي.









وشارك تريزيجية في المباراة في مركز الجناح الأيمن وليس الأيسر عكس التوقعات بدلًا عن الجناح الأسباني الخبير چوتا والمنضم حديثًا إلى أستون والذي شارك كبديل لتريزيجية خلال المباراة بينما فضل المدير الفني ديان سميث الأحتفاظ بالجناح الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي علي الرواق الأيسر والبدء بتريزيجيه علي اليمين لتكوين جبهة مصرية تتمتع بأنسجام عالي مع زميلة أحمد المحمدي وظل أستون فيلا متقدم بهدف نظيف حتي خروج تريزيجيه قبل أن تنقلب المباراة ويحول توتنهام تأخرة إلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



