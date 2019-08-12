ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. مؤشر جديد يقرب نيمار من ريال مدريد

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:32 ص
عاجل.. مؤشر جديد يقرب نيمار من ريال مدريد
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements
أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الاحد من العاصمة الفرنسية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل السماح لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالرحيل


وقالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية أن اللاعب أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني خاصةً وأن إدارة المرينجي تتوفر على الكثير من الأموال ورغبة بيريز كبيرة في جلب البرازيلي ليكون مشروع المستقبل للفريق الملكي.


وأكملت الصحيفة في تقريرها أن المبلغ المطلوب يقارب ال222 مليون يورو المبلغ الذي دفعه الفريق الباريسي مقابل فسخ تعاقد اللاعب مع برشلونة قبل عامين.


وفي نفس السياق قالت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه بناء على المبادرة الموجودة فإن اللاعب البرازيلي قد يوقع للريال ويتبقى فقط الإستقرار على إسم اللاعب الذي سيأتي للفريق الباريسي مع المقابل المادي.


يذكر أن إدارة الريال كانت توجه أنظارها قبل ثلاثة أسابيع فقط نحو بول بوجبا وكيليان مبابي قبل أن يتخذ زيدان قراره بضم نيمار بعد علمه بوجود خلاف بينه وبين إدارة ناديه الفرنسي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
0
x
15:00
1
آرسنال
ليستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
4
x
17:30
0
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
3
x
21:00
0
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
0
x
20:00
4
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
2 (4)
x
20:00
2 (5)
روما