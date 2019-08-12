تعرف على تفاصيل حفل المطرب الشعبي حكيم بعيد الأضحى

يستعد المطرب الشعبي حكيم، للمشاركة في حفلات الصيف، بإحياء حفلًا غنائيًا، بالساحل الشمالي، في 13 من أغسطس الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





ومن المقرر أن يقدم، حكيم، باقة من أشهر أغانيه التي كون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى آخر أغانية "متجمعين" الذى غناها في افتتاح بطوله كأس الامم الأفريقية.

يذكر أن اخر اعمال الفنان حكيم الفنية، هي أغنية "متجمعين"، من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس ومن إخراج المخرج ياسر سامى.







