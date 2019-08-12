التحالف العربي: عملية الاستهداف في حجة قد يكون نتج عنها حادث عرضي

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قال التحالف العربي، إن عملية الاستهداف في حجة قد يكون نتج عنها حادث عرضي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وكان قد أعلن التحالف العربي، عن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي من صنعاء باتجاه السعودية.



وأضاف التحالف، أن ميليشيات الحوثي أطلقت مساء السبت صاروخين باليستيين من محافظة عمران سقطا في حجة.

