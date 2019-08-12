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معلول ينقلب على الأهلي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:12 ص
معلول ينقلب على الأهلي
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ابدي علي معلول الظهير الإيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي استيائه من موقف إدارة النادي بسبب رفض فكرة احترافه بالفترة الحالية.


وأعرب معلول عن غضبه من إدارة الأهلي بعدم الاحتفال بهدفه اليوم في شباك فريق اطلع بره بذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.


ويشعر معلول بالغضب من إدارة الأهلي التي ترفض احترافه في الموسم المقبل خاصة بعدما تلقى منذ أيام عرضاً من أهلي جدة السعودي مقابل 7 ملايين دولار.


ويرغب التونسي علي معلول في الرحيل إلى أهلي جدة خاصة في ظل العرض المغري ويضغط للرحيل في الميركاتو الصيفي إلى النادي السعودي.

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