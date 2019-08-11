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رد غريب من زيدان حول توقيع نيمار لريال مدريد

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:52 م
رد غريب من زيدان حول توقيع نيمار لريال مدريد
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مني العوضي
 
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خسر ريال مدريد من روما بركلات الترجيح 4-5 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 2-2 بالمباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وسئل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عقب نهاية المباراة من الصحفيين عن صفقة نيمار، وكان رده: "نحن هنا مع الفريق المتواجد لدينا ونحن نفكر في ذلك فقط".

وأضاف: "هل نحتاج إلى توقيعات؟ سأجيب نفس الإجابة، الحقيقة هي أن لدينا هذا الفريق وأنا حتى الموت مع اللاعبين، سنفعل كل ما بوسعنا لتقديم موسم عظيم، ولا شيء أكثر".

وتابع حديثه: "لقد انتهى الحُكم، الأسبوع المقبل يبدأ الدوري الإسباني ونحن على استعداد لذلك، مُستعدين للمباريات الهامة ووضع كل طاقتنا في الليجا".

وتشير تقارير صحفية إسبانية أن نيمار يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد وسط منافسة خاصة من برشلونة ناديه السابق.

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