ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدرب الاتحاد: سنلعب أمام ذوب آهن بشعار "الفوز فقط"

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:50 م
مدرب الاتحاد: سنلعب أمام ذوب آهن بشعار الفوز فقط
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أكد التشيلي خوسيه سييرا مدرب نادي الاتحاد السعودي على أنه سيخوض مباراة الإياب ضد ذوب آهن بشعار الفوز فقط لا غير من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية بين الطرفين بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1 حيثُ سجل هدفا العميد لويس خيمينيز وزياد الصحفي.

وسيلتقي الاتحاد مع ذوب آهن في الدوحة يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري في إطار مباراة إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية حيثُ تنطلق المواجهة عند الساعة الـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “مباراة الغد منفصلة عن المباراة السابقة وسنلعب فيها بشعار الفوز فقط، واستعددنا جيداً للموسم الحالي ولمباراة الغد وسنتغلب على أي عوامل يمكن أن تؤثر علينا”.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
0
x
15:00
1
آرسنال
ليستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
4
x
17:30
0
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
3
x
21:00
0
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
0
x
20:00
4
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
2 (4)
x
20:00
2 (5)
روما