مدرب الاتحاد: سنلعب أمام ذوب آهن بشعار "الفوز فقط"





أكد التشيلي خوسيه سييرا مدرب نادي الاتحاد السعودي على أنه سيخوض مباراة الإياب ضد ذوب آهن بشعار الفوز فقط لا غير من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.





وانتهت مباراة ذهاب دور الـ16 من البطولة الآسيوية بين الطرفين بفوز الاتحاد بنتيجة 2-1 حيثُ سجل هدفا العميد لويس خيمينيز وزياد الصحفي.





وسيلتقي الاتحاد مع ذوب آهن في الدوحة يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري في إطار مباراة إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية حيثُ تنطلق المواجهة عند الساعة الـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة.





وقال سييرا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “مباراة الغد منفصلة عن المباراة السابقة وسنلعب فيها بشعار الفوز فقط، واستعددنا جيداً للموسم الحالي ولمباراة الغد وسنتغلب على أي عوامل يمكن أن تؤثر علينا”.







