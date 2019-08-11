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إصابة سيدة وطفلها في حادث سير بدمياط

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:47 م
إصابة سيدة وطفلها في حادث سير بدمياط
صورة أرشيفية
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تعرضت السيدة سحر السعيد عبد الجواد، البالغة من العمر 47 عاما، وطفلها محمدموسى عبدالمنعم، البالغ من العمر 8 سنوات، مقيمين بقرية السعدية البحرية مركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط، اليوم الأحد، لحادث مرورى بعدما اصطدم "توكتوك" بهما.

وعلى الفور قام أهالى المنطقة بإبلاغ الاسعاف لنقلهما الى مستشفى كفر سعد المركزى، لتلقي العلاج، وإبلاغ الشرطة لتحرير محضر شرطى بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

وبعد نقلها للمستشفى تبين إصابتها بإشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة نجلها بسحجات وخدوش بالجسم إثر اصطدامه بالتوكتوك.
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