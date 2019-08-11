إصابة سيدة وطفلها في حادث سير بدمياط

تعرضت السيدة سحر السعيد عبد الجواد، البالغة من العمر 47 عاما، وطفلها محمدموسى عبدالمنعم، البالغ من العمر 8 سنوات، مقيمين بقرية السعدية البحرية مركز كفر سعد التابع لمحافظة دمياط، اليوم الأحد، لحادث مرورى بعدما اصطدم "توكتوك" بهما.





وعلى الفور قام أهالى المنطقة بإبلاغ الاسعاف لنقلهما الى مستشفى كفر سعد المركزى، لتلقي العلاج، وإبلاغ الشرطة لتحرير محضر شرطى بالواقعة، وإتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.



