التحالف: مليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين على محافظة حجة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء أمس السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران مديرية حرف سفيان، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

وأوضح العقيد المالكي، في بيان، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.