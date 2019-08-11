خلال ساعات.. الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:35 م
عمرو مصطفي
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبات الأهلي على أعتاب التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بناء على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع فرج عامر رئيس سموحة يقتضي بضم حسام حسن مهاجم الفريق السكندري في الصيف الجاري مقابل 10 ملايين جنيه مع إعارة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر لمدة موسم إلى سموحة.
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