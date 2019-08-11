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إخلاء 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى بـ"صفا" جدة و"المدني" يسيطر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:31 م
إخلاء 12 شخصًا إثر اندلاع حريق في مبنى بـصفا جدة والمدني يسيطر
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أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة مساء اليوم، حريقًا اندلع في شقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق بحي الصفا وسط المحافظة.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ أخلت ١٢ شخصًا ما بين نساء وأطفال ورجل من داخل البناية دون تسجيل أي خسائر بالأرواح.

وأضاف أن فرق التحقيق توصلت إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، واتضح أن تماسًا كهربائيًا كان خلف اندلاع الحريق الذي تسبب في اشتعال النار بإحدى الغرف بشقة بالدور الثالث لبناية مكونة من ثلاثة أدوار وملحق.

وأشار إلى أن رجلاً ممن تم إخلاؤهم تعرض لحروق بسيطة وتلقى العلاج من قِبل الهلال الأحمر في موقع الحادث، فيما تمكنت فرق الإطفاء من الوصول إلى نقطة اللهب وإخماده وتهوية أروقة الشقة من الأدخنة المتصاعدة والتأكد من عدم وجود أي أشخاص خلاف من تم إخلاؤهم عن طريق فرق الإنقاذ.
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