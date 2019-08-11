عاجل.. انقلاب ميكروباص على طريق ميناء دمياط

شهد طريق ميناء دمياط الواصل بين مدينتى دمياط ودمياط الجديدة، اليوم الاحد، حادث مروري مروع، حيث انقلبت سيارة ميكروباص بها ركاب، وتعطلت حركة المرور نسبيا بسبب انقلاب السيارة على الطريق.





وعلى الفور قامت غرفة عمليات إسعاف دمياط بتوجيه ودفع 5 سيارات إسعاف الى موق الحادث لنقل المصابين والتعامل الفورى معهم، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.



