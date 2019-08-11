عاجل.. انقلاب ميكروباص على طريق ميناء دمياط
الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:33 م
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شهد طريق ميناء دمياط الواصل بين مدينتى دمياط ودمياط الجديدة، اليوم الاحد، حادث مروري مروع، حيث انقلبت سيارة ميكروباص بها ركاب، وتعطلت حركة المرور نسبيا بسبب انقلاب السيارة على الطريق.
وعلى الفور قامت غرفة عمليات إسعاف دمياط بتوجيه ودفع 5 سيارات إسعاف الى موق الحادث لنقل المصابين والتعامل الفورى معهم، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.
كما قام رجال المرور بالتحرك الفورى على موقع الحادث لتسيير حركة المرور إثر الحادث، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة وتسيير حركة المرور بالطريق.
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