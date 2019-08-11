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الانتقالي الجنوبي في عدن: مستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:18 م
الانتقالي الجنوبي في عدن: مستعدون للعمل مع التحالف بقيادة السعودية
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وكالات
 
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أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي في خطاب اليوم الأحد دعمه ووقوفه والمجلس لجانب تحالف دعم الشرعية، بقوله: "نجدد موقفنا الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف العربي لمحاربة التمدد الايراني في المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية".

وجاء في ببيان رئيس المجلس الانتقالي: "نجدد ثقتنا بالمملكة العربية السعودية ونعلن استعدادنا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه العاهل السعودي".

وأضاف بخصوص الأحداث الأخيرة: "نؤكد التزامنا بوقف إطلاق النار في عدن الذي دعا إليه تحالف دعم الشرعية".

وشرح الزبيدي الظروف التي أدت إلى الأحداث الأخيرة، مؤكداً أن عدن باتت مدينة أكثر أمناً الآن.

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