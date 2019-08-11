محافظ البحر الأحمر يحضر عرض "ولاد البلد" على مسرح ممشى النصر (صور)

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر، مساء اليوم الأحد، اول ايام عيد الأضحى المبارك انطلاق مسرحية " ولاد البلد " التي استضافها مسرح ممشي النصر بالغردقة، وذلك في إطار الاحتفالات التي تقيمها المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك الترفيهية لأهالي الغردقة وزائريها الكرام.





أكد محافظ البحر الأحمر، أن عرض هذه المسرحية يستمر طوال الثلاثة أيام الأولي من عيد الأضحى المبارك، ويأتي ذلك في إطار عرض وإقامة العديد من الحفلات المتنوعة والعروض المسرحية المجانية طوال أيام اعيد الاضحى المبارك بمسرح ممشى شارع النصر.



