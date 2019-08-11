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رسالة نسرين إمام لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:11 م
رسالة نسرين إمام لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة نسرين إمام، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها زوجها المنتج تامر مرسي، وهو على سرير بالمستشفى، وعلى عينه اليسرى ضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية في العين اليسرى. 


وقامت نسرين إمام بالدعاء لزوجها تامر مرسي بالشفاء، موجهة له تعليقا بعد انتهاء العملية الجراحية، قائلة: «حمدلله على سلامتك يا قلبي». 


وكان المنتج تامر مرسي قد خضع لعملية جراحية في العين اليسرى، أجراها اليوم الأحد في العاصمة الإنجليزية لندن، ولم يتم تحديد موعد عودته من هناك. 


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