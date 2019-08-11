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أهالي السويس يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بالملاهي (صور)

الأحد 11/أغسطس/2019 - 11:12 م
أهالي السويس يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بالملاهي (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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احتفل أهالى السويس، مساء اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالكورنيش والملاهى حيث احتشدت الملاهي بالأهالي والأطفال وسط فرحة العيد، وتعالات الأغانى والأضواء احتفالا بالعيد ورسم البهجة على وجوه الأطفال.

كما شهد كورنيش السويس زحامًا المتنفس الأكبر للسوايسه فى الاعياد والمناسبات ولكن الإقبال متوسط لانشغال المواطنين بذبح الاضاحى وزيارة الأهل والاقارب ومن المتوقع الازدحام أكثر ثانى أيام عيد الأضحى المبارك كما شهد الكافتيريات والمطاعم بكورنيش السويس زحامًا فى أواخر ليل أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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