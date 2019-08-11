أهالي السويس يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى بالملاهي (صور)

احتفل أهالى السويس، مساء اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالكورنيش والملاهى حيث احتشدت الملاهي بالأهالي والأطفال وسط فرحة العيد، وتعالات الأغانى والأضواء احتفالا بالعيد ورسم البهجة على وجوه الأطفال.



