ماتيرفيس المعلق الإنجليزي لـ"الفجر": السيتى سيتوج بالبريميرليج وصلاح موهبة عظيمة وبداية جيدة لتريزيجيه

"أعتقد أن مانشستر سيتى سيتوج بلقب الدورى هذا الموسم" بهذه الكلمات بدأ سام ماتيرفيس المعلق الإنجليزي الشهير بقنوات "Itv Sport"، حديثه لـ "الفجر الرياضي " عقب نهاية الجولة الأولى من مباريات الدورى الإنجليزي.





وأضاف ماتيرفيس: "شخصياً أتوقع أن مانشستر سيتي سيفوز بلقب بالدوري هذا الموسم بمزيد من النقاط وستكون الفجوة واسعة للغاية مقارنة بالعام الماضي بعد المنافسة التى شهدها الموسم الماضي مع ليفربول".





وعن محمد صلاح نجم ليفربول، قال:" مو صلاح موهبة رائعة وعظيمة وأتوقع له النجاح هذا الموسم مثل الموسميين الماضيين ".





وتابع :" ليفربول بالطبع فريق رائع لكنهم قدموا الحد الأقصى في الموسم الماضي ولا أعتقد أنهم سيحصلون على 97 نقطة مرة أخرى هذا الموسم ".





وعن الفرق الصاعدة نورويتش سيتى وشيفيلد يونايتد وأستون فيلا، قال:" وجهة نظرى أن نورويتش سيتى يحتاج إلى التضحية بمبادئه فى اللعب والبناء من الخلف، بينما شيفليد حقق التعادل أمام بورنموث وذلك جيد وأستون فيلا خلق العديد من الفرص وظهر جيداً أمام توتنهام".





وعن الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا، قال :" بداية جيدة له فى الموسم الأول فى الدورى الإنجليزي وظهر بحيوية كبيرة ".



