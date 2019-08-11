"الصحة" تُسهم في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة

أسهمت "الصحة" ممثلة في مركز (937)، بالتعاون مع وزارة الحج ، والجهات الأمنية، في إعادة طفل مفقود لوالده في المشاعر المقدسة، خلال تأدية الأسرة لفريضة الحج.





وتفصيلاً؛ ربطت "الصحة" بلاغين من وزارة الحج والجهات الأمنية، الأول عن فقدان طفل باكستاني في محطة مزدلفة، والثاني عن العثور على طفل لا يتحدث العربية أو الإنجليزية.





العاملون في مركز 937 بالصحة قاموا بالتواصل مع مركز الشرطة الذي عثر على الطفل البالغ من العمر 6 سنوات والتحدث معه باللغة الباكستانية، ومن ثم التواصل مع والده وعرض صورة الطفل عليه عبر رسالة من تطبيق الواتساب.





الأب تعرف على طفله وتم التنسيق معه لاستلامه حيث استغرقت معالجة البلاغ ساعة و 16 دقيقة فقط.





يُشار إلى أن مركز (937)، يعد ضمن منظومة "الصحة" العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ.





ويعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، ويقدم خدمات للحجاج المفقودين فيما يقدم خدماته عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".