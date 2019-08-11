زعيم الحركة الشعبية بالسودان: نسعى للمزج بين السلام والديموقراطية

أكد مالك عقار، زعيم الحركة الشعبية بقطاع الشمال بالسودان، أنه يجب معالجة قضايا الحرب كقضية أولى في استقرار الدولة السودانية.





وأضاف "عقار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أنهم يحتاجون إلى ترتيبات أمنية في الاتفاق للقوة المقاتلة، ولتوفير الإرادة من جميع الأطراف لتحقيق التوافق.



