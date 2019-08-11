زعيم الحركة الشعبية بالسودان: نسعى للمزج بين السلام والديموقراطية
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:44 م
أمنية فوزي
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أكد مالك عقار، زعيم الحركة الشعبية بقطاع الشمال بالسودان، أنه يجب معالجة قضايا الحرب كقضية أولى في استقرار الدولة السودانية.
وأضاف "عقار"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أنهم يحتاجون إلى ترتيبات أمنية في الاتفاق للقوة المقاتلة، ولتوفير الإرادة من جميع الأطراف لتحقيق التوافق.
وتابع: "نسعى للمزج بين السلام والديموقراطية"، مؤكدًا أن ما تم إنجازه حتى الآن شيء كبير يحتاج لسلام حقيقي للحفاظ عليه، موضحًا أن الجبهة الثورية تتحدث عن السلام والاستقرار وتحقيق العدالة.
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