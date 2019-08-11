نشرة حوادث الفجر لأول أيام العيد.. الإفراج عن 1024 سجين.. وضبط 35 طن طعام فاسد
الأحد 11/أغسطس/2019 - 10:51 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء"بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
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