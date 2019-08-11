موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

سيواجه نادي الزمالك، بقيادة المدرب المؤقت طارق يحيي، فريق ديكيداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات ذهاب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019/2020.





ومن المتوقع أن طارق يحيي سيُشرك محمود عبد الرازق "شيكابالا"، العائد للفريق بعد فترة إعارة بالدوري اليوناني أمام ديكيداها الصومالي، كإحدى الأوراق المهمة، وسيعتمد كذلك على المهاجم المغربي أشرف بن شرقي.





وقال طارق يحيي: "شيكابالا اقترب كثيرًا من استكمال جاهزيته البدنية والفنية، وربما يكون إحدى الأوراق المهمة في مواجهة ممثل الصومال".





وتابع يحيي: "شخصية شيكابالا القوية وإمكانياته المهارية ترشحه لقيادة زملائه بشكل رائع هذا الموسم".





واستقر مدرب الزمالك بشكل كبير على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الذهاب بعد أن اقترب محمد عواد، الوافد الجديد من الإسماعيلي، من حجز مكانه كحارس أساسي للمرمى.





وستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أغسطس، بعد أن اتفق الفريقان على إقامة المباراتين في مصر بموافقة الاتحاد الأفريقي "الكاف".





موعد مباراة الزمالك و ديكيداها الصومالي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 10 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الزمالك عبر قناة "أون سبورت".