تطورات مفاجئة في صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

كشف تقارير صحافية إسبانية أن هناك تقدم في مفاوضات نقل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين البارسا وباريس تطورت والأن باريس تقبل فكرة إدخال لاعب بالصفقة والمرشح هو كوتينهو.









ويتنافس فريقي ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية للفوز بخدمات نيمار، الذي قرر مغادرة الفريق الباريسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.