نشرة أخبار منتصف الليل.. إيران تتهم أمريكا بالكذب بشأن المفاوضات بينهما

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إيران تتهم أمريكا بالكذب بشأن المفاوضات بينهما، وارتفاع عدد الوفيات بين حجاج السياحة إلى 5 حالات.

ارتفاع عدد الوفيات بين حجاج السياحة إلى 5 حالات

ارتفعت حالات الوفاة الطبيعية بين حجاج السياحة إلى 5، حيث توفيت الحالة الخامسة خلال وقفة عرفة، بالإضافة إلى 3 حالات توفيت عند الوصول للمشاعر المقدسة، وحالة بمنفذ الوصول لحجاج البرى.

ذبح 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى

قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور عبدالحكيم محمود، إن المجازر ذبحت 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل محافظات الجمهورية.

40 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة في أول أيام العيد

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنها استقبلت حتى الآن أكثر من 40 ألف زائر في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إيران تتهم أمريكا بالكذب بشأن المفاوضات بينهما

أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الجانب الأمريكي أظهروا عدم صدقهم في خطابهم مع إيران.

الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي بقصر منى

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.