سمو أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان الليلة، مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأُقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أُلقيت كلمة أهالي محافظة الطوال، ألقاها نيابة عنهم محمد طواشي ، قدم خلالها التهنئة لسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز نيابة عن أبناء المحافظة خاصة وأهالي المنطقة بشكل عام بهذه المناسبة العزيزة، منوهاً بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان ، مجدداً العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

بعد ذلك ألقيت قصيدتين شعريتين بهذه المناسبة.

إثر ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة ، رفع خلالها التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مهنئاً بهذه المناسبة ، بنجاح موسم الحج لهذا العام الذي ما كان يتحقق لولا فضل الله تعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة - أعزها الله - من مشروعات ضخمة وتسخير التسهيلات المادية والبشرية كافة لخدمة الحجاج مما سهّل عليهم أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وابتهل إلى المولى عز وجل أن يحفظ لهذا البلد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ذخراً للوطن وعوناً للإسلام والمسلمين ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة ، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات على الجميع.

ونوه سموه بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة.

وفِي ختام الحفل تسلّم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية، ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة السعيدة .