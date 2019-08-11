سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة عن عدم مشاركة الصفقات الجديدة مع الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سبب عدم مشاركة الصفقات الجديدة في مباراة اطلع برة، بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.





وكان الأهلي تعاقد مع الثلاثي، أليو ديانج ومحمد مجدي قفشة ومحمود متولي، وخرجوا من قائمة الفريق في مواجهة اليوم.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي:" أسباب عدم مشاركة الصفقات الجديدة يعود لأسباب فنية من وجهة نظر الجهاز الفني قد يكون في حساباته أن هناك لاعبين انضموا منذ أسبوع فقط، وهناك البعض الآخر من لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة".





وتابع:" الأهم أننا حققنا انتصار كبير وتم منح الفرصة لعدد من البدلاء، و"مازال أمامنا العديد من المباريات، وأنا أقول لأي لاعب جديد، ليس المهم من سيشارك في المباريات أولًا، ولكن الأهم هو الاستمرارية في الحفاظ على مقعدك الأساسي.





وأضاف: "لدينا الكثير من المباريات في الفترة المقبلة، بالكأس المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكذلك الدوري الممتاز، وبالتالي لسنا في حاجة للاستعجال بإشارك اللاعبين الجدد".



