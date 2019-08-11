بلدية المحلة بقيادة جديدة لتحقيق حلم طال انتظاره

يستعد أبناء بلدية المحلة لخوض غمار ومنافسات القسم الثاني حيث قام مجلس الإدارة برئاسة مصطفى السمولي، بالتعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة كرم جابر لاعب الاسماعيلي الأسبق، والمدير الفني لأندية الجزيرة والحمام المطروحي من أجل تحقيق حلم وطموح جماهير البلدية والصعود للدوري الممتاز .





وفيما يلي أبرز النقاط التي رصدها موقع "الفجر" في فترة إعداد بلدية المحلة.





الجهاز الفني





يتكون جهاز بلدية المحلة من : مصطفى الشامي مشرفا عام على الكرة، كرم جابر مديرا فنيا، مصطفى بديوي مدرب عام، أحمد عبد الله مدرب، محمود شفيق مدرب حراس المرمى، تامر ذو الهمة مخطط أحمال، ـحمد الأشقر. مدير شؤون لاعبين، عزت الغباري مدير إداري، عبد الصمد خطاب إداري، أحمد سليمان إداري، رؤوف فوده طبيب، أحمد حسين. علاج طبيعي، محمد عبدالفتاح وصبري عبد الودود تأهيل واصابات





اللاعبون القدامى





ضمت قائمة اللاعبين القدامى ١٣ لاعبا بالإضافة إلى ٧ لاعبين عائدين من الإعارة وهم: عصام سعد، مؤمن جابر، محمد حباشه (حراسة المرمى)





باسم عيد، بسام حسن، محمد عبد الله (حكا)، احمد إبراهيم، شريف اشرف، محمد عبد الواحد، على بسيوني (خط الدفاع) محمود شهاب، محمد عبدالله، السيد ابوامنه، مراد رجب، علاء شعبان، عبدالرؤف ذكي، محمود كشلط، اونيه اوتشو. (خط الوسط) محمد نصر، عمرو مصطفى (خط الهجوم).





اللاعبون االراحلون





استقر الجهاز الفني على رحيل كل من مصطفى صلاح بليه إلى بني سويف مقابل ٥٠ الف جنيه، وعبد الحميد سامي الي القناه مقابل ٥٠ الف جنيه ولم يحسم مصير محمد الطناني بالبيع النهائي او الإعارة.





اللاعبون الجدد





ونجح مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني بالتعاقد مع ٩ لاعبين وهم:





محمد جمال مدافع أيسر الجزيره، وائل على مهاجم شبين





عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات





أحمد وفائي لاعب وسط فاركو، ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر، حسام زين مدافع ايمن الجونه، اسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، محمد مسعد صانع العاب بتروجيت.





فترة الإعداد





بدأ الفريق فتره الإعداد يوم السادس من يوليو الماضي على ملعبه بالمحلة بعد أن تم تجديد أرضية الملعب وصيانتها واستمر التدريب على الملعب لمدة ثلاثة أسابيع شهدت التدريب على فترتين في بعض الأوقات من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية عند اللاعبين.





ثم خرج الفريق في معسكر خارجي لمدة ١٠ أيام في الاسماعيلية من الفترة من ٢٧ يوليو حتى ٥ أغسطس شملت التدريب على فترتين ثم إقامة مباراة في اليوم قبل الأخير من المعسكر مع فريق شهداء الإسماعيلية انتهت بفوز البلديه بهدفين نظيفين .





وعاد الفريق مره اخرى للتدريب على ملعبه بالمحلة لمدة ٤ أيام ثم خاض مباراه ودية يوم ٩ اغسطس أمام فريق المطاحن فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.





وحصل اللاعبون على إجازة عيد الأضحى من يوم ١٠ اغسطس حتي١٣ اغسطس ويعود الفريق للتدريب على ملعبه ولعب بعض المباريات الودية والخروج للمعسكر آخر لم يتم تحديد ميعاده حتى يتم وضوح الرؤيه لموعد بداية المسابقة.



