المجارز تواجة جشع الجزارين وتذبح 3715 أضحية في أول أيام عيد الأضحى
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:48 م
الفجر الاقتصادي
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استقبلت المجازر المنتشرة على مستوي الجمهورية، اليوم الأحد، عدد كبير من الأضاحي لذبحهم للموطنين بالمجان، في محاولة لمواجة جشع الجزارين في أسعار الذبح والتي وصلت إلى 2500 جنيه للعجل، ونحو 300 جنيه للخروف.
وأضاف" محمود"، أن الإضاحى الذي تم ذبحها، موزعة بين 2613 أبقار وجاموس، و 1102 ماعز واغنام وجمال.
وألمح عبدالحكيم، أن المجازر تفتح أبوابها أمام اصحاب الإضاحي طوال
ايام عيد الأضحي، وتقوم بعملية الذبح والتقطيع مجانًا، مطالبًا من الموطنين بضرورة
التعامل مع المجازر لأنها توفر خدمة الكشف الطبي على الإضحية والتأكد من سلامتها
الجسدية قبل الذبح.
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