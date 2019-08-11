المجارز تواجة جشع الجزارين وتذبح 3715 أضحية في أول أيام عيد الأضحى

استقبلت المجازر المنتشرة على مستوي الجمهورية، اليوم الأحد، عدد كبير من الأضاحي لذبحهم للموطنين بالمجان، في محاولة لمواجة جشع الجزارين في أسعار الذبح والتي وصلت إلى 2500 جنيه للعجل، ونحو 300 جنيه للخروف.

وكشف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر المنتشرة على مستوي الجمهورية قامت بذبح 3715 أضحية مجانا للمواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وأضاف" محمود"، أن الإضاحى الذي تم ذبحها، موزعة بين 2613 أبقار وجاموس، و 1102 ماعز واغنام وجمال.

وألمح عبدالحكيم، أن المجازر تفتح أبوابها أمام اصحاب الإضاحي طوال ايام عيد الأضحي، وتقوم بعملية الذبح والتقطيع مجانًا، مطالبًا من الموطنين بضرورة التعامل مع المجازر لأنها توفر خدمة الكشف الطبي على الإضحية والتأكد من سلامتها الجسدية قبل الذبح.