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السعودية تستورد شيكولاتة بـ2.9 مليار ريال من 18 دولة بينها مصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:47 م
السعودية تستورد شيكولاتة بـ2.9 مليار ريال من 18 دولة بينها مصر
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، اليوم الاحد ، أن إجمالى قيمة واردات السعودية من الشوكولاتة سجلت نحو 2.95 مليار ريال خلال 18 شهرًا في الفترة من يناير 2018، وحتى شهر يونيو الماضى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أوردته إحدى الجرائد السعودية، أن أهم الدول التي استوردت منها المملكة الشوكولاتة كانت إيطاليا، هولندا، ألمانيا، لبنان، المملكة المتحدة، الهند، بلجيكا، ماليزيا، بولندا، سويسرا، الأردن، الصين، فرنسا، إسبانيا، روسيا، تركيا، الإمارات، ومصر.
ويرتفع الإقبال بشكل كبير على شراء الحلويات بالسعودية خاصة الشوكولاتة خلال فترة الأعياد، ومواسم الحج والعمرة الذي يقبل فيه الزائرون على شرائها كهدايا لأقربهم.

ويتراوح متوسط أسعار الشوكولاتة بالمملكة بين 120 ريالا للكيلو للشوكولاتة الشعبية، في حين تبدأ أسعار الشوكولاتة الفاخرة من 300 ريال للكيلو.

واحتلت أصناف الشوكولاتة المستوردة من دول إيطاليا، الألمانية، البلجيكية والسويسرية صادرة قائمة أغلى أنواع الشوكولاتة وأكثرهم مبيعًا بالممملكة، وذلك بحسب تصريحات من تجار محلات شوكولاتة.
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