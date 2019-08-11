26867 حاجا بعرفات يستفيدون من خدمات "الصحة السعودية"

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن 26867 حاجاً راجع مستشفياتها ومراكزها في مشعر عرفات، السبت، تلقوا بها العلاج ضمن قطاعاتها الصحية التي تضم نحو 1500 من الطواقم لخدمة ضيوف الرحمن.





وأشارت الوزارة إلى تقديم الخدمات للحجاج في مشعر عرفات عبر 4 مستشفيات، تبلغ سعتها السريرية 766 سريراً، وهي "جبل الرحمة" (140 سريراً)، و"عرفات العام" (300 سرير)، و"نمرة" (90 سريراً)، ومستشفى شرق عرفات وسعته 236 سريراً.





ووفرت الوزارة 46 مركزاً صحياً مُزوّد بأحدث التجهيزات والتقنيات، تشمل مركز غرفة إنعاش للحالات الحرجة، وعيادات خارجية، وأسرّة لضربات الشمس، وصيدلية متكاملة.



