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أول صورة من حفل زفاف نجم الأهلي ومنتخب مصر

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:40 م
أول صورة من حفل زفاف نجم الأهلي ومنتخب مصر
الاهلي
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أحمد الهواري
 
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حرص الفنان الشاب إسلام جمال على تهنئة مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفافه.

ويحتفل مروان بزفافه اليوم في أحد فنادق القاهرة الجديدة بعدما غاب عن مباراة فريقه أمام أطلع برة بطل جنوب السودان ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشئ على فريق اطلع بره في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب.

أول صورة من حفل زفاف نجم الأهلي ومنتخب مصر
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