رئيس بعثة الحج السياحي: لم نتلق أية شكاوي من الحجاج المصريين (فيديو)
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:39 م
أمنية فوزي
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قال مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، إن خط سير الحجاج السياحي كان منظمًا للغاية، لافتًا إلى أن العملية كانت ميسرة.
وأضاف "شلبي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن الانتقال للمزدلفة يكون بنظام معين تقوم به السعودية، ولكن السيارات كانت تسير بيسر.
وأشار إلى أنهم لديهم 18 لجنة في مخيمات الحجاج، وأن غرفة العمليات الرئاسية لم تتلقى أي بلاغات من الحجاج حتى الآن.
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