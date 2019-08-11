إيران تتهم أمريكا بالكذب بشأن المفاوضات بينهما
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:28 م
وكالات
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أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الجانب الأمريكي أظهروا عدم صدقهم في خطابهم مع إيران.
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن إيران لن تتخذ الخطوة الأولى لإجراء مفاوضات، ما لم يتم فيها احترام القانون والقواعد الدولية.
وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية التي تقول إن واشنطن مستعدة للمفاوضات تفتقر إلى الإخلاص.
يذكر أن تصريحات موسوي ردًا على المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أوراتجوس التي قالت الأسبوع الماضي: "إذا كانت إيران تريد التحدث إلى الولايات المتحدة فهم يعرفون من يتصل”، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب".
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