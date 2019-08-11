استقرار أسعار الذهب المحلى في أول ايام عيد الأضحي...وتوقعات صعودة غدًا
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:28 م
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سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الأحد، أول ايام عيد الأضحي المبارك استقراًر مع محاولة
التجار عدم رفع الأسعار خلال فترة ايقاف التعاملات على الذهب بالبورصة العالمية؛
لتشجيع الموطنين على الشراء.
وقال تجار بمحلات الصاغة، "إن أسعار الذهب استقرت في تعاملات
اليوم مقارنة بالأمس، حيث بلغ سعر "عيار 24" 782 جنيه للجرام، و"عيار
21" 684 جنيه للجرام، و"عيار 18"
586 جنيه للجرام."
وأضافو، أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5472 جنيه.
وكانت اسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 25 جنيه للجرام في تعاملات
الاسبواع الماضي، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية العالمية واختراقة مستويات 1500
دولار للأوقية للمرة الأولى في ست سنوات.
وستستأنف التداولات على الذهب بالبورصات العالمية بداية من غدًا مع توقعات بأن يواصل الصعود.
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