ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استقرار أسعار الذهب المحلى في أول ايام عيد الأضحي...وتوقعات صعودة غدًا

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:28 م
استقرار أسعار الذهب المحلى في أول ايام عيد الأضحي...وتوقعات صعودة غدًا
اوقية الذهب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الأحد،  أول ايام عيد الأضحي المبارك استقراًر مع محاولة التجار عدم رفع الأسعار خلال فترة ايقاف التعاملات على الذهب بالبورصة العالمية؛ لتشجيع الموطنين على الشراء.

 

وقال تجار بمحلات الصاغة، "إن أسعار الذهب استقرت في تعاملات اليوم مقارنة بالأمس، حيث بلغ سعر "عيار 24" 782 جنيه للجرام، و"عيار 21"  684 جنيه للجرام، و"عيار 18" 586 جنيه للجرام."

 

وأضافو، أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5472 جنيه.

 

وكانت اسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 25 جنيه للجرام في تعاملات الاسبواع الماضي، متأثرة بارتفاع سعر الأوقية العالمية واختراقة مستويات 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في ست سنوات.


وستستأنف التداولات على الذهب بالبورصات العالمية بداية من غدًا مع توقعات بأن يواصل الصعود. 

Advertisements
المزيد عن: عيد الأضحي المبارك اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب في السوق المحلى ارتفاع اسعار الذهب العالمية ارتفاع اسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى المبارك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
0
x
15:00
1
آرسنال
ليستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
4
x
17:30
0
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
0
x
20:00
4
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
2
x
20:00
2
روما