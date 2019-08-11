كاظم الساهر يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الاضحى

هنأ الفنان كاظم الساهر الأمة العربية والإسلامية بعيد الاضحى المبارك.





نشر كاظم الساهر فيديو له عبر صفحته بإنستجرام قائلا "دامت ايامكم أعياد وعساكم بالخير دائما عيد مبارك سعيد ".





علق علي الفيديو قائلا "كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين الله تعالى أن يعم الأمن والسلام على عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع" .





لقي الفيديو ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين" كل عام وانت بخير يا قيصر" و "وانت بألف خير حبيبي ".





ويحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا بتركيا يومي 12 و13 أغسطس".



