ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:25 م
الفِرق الرقابية بالأمانة تحبط نقل 26 رأسًا من المواشي الفاسدة بالطائف
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
نجحت الفِرق الرقابية ببلدية الهدا الفرعية التابعة لأمانة محافظة الطائف في إحباط نقل أكثر من ٢٦ رأسًا من المواشي الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت قادمة إلى الطائف.

تلك المواشي الفاسدة تم نقلها في سيارات غير مخصصة لذلك، وفي بيئة غير صحية، وكانت في طريقها للبيع، ويهدف مَن يقوم بترويجها للكسب المالي دون مراعاة لصحة المستهلك.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل، قد شدد على المراقبين كافة التابعين للأمانة بمتابعة وفرض الرقابة على المركبات القادمة، وخصوصًا من مكة المكرمة، التي قد تنقل لحومًا فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة للمطاعم، في ظل التنسيق القائم بين الأمانة والجهات الأمنية التي تتابع من خلال نقاط التفتيش مثل هذه الحالات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
0
x
15:00
1
آرسنال
ليستر سيتي
0
x
15:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
4
x
17:30
0
تشيلسي
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
0
نيم أولمبيك
دوري أبطال إفريقيا
اطلع بره
0
x
20:00
4
الأهلي
مباريات ودية
ريال مدريد
2
x
20:00
2
روما