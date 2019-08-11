الأهلي راحة غدًا.. ويستأنف المران الثلاثاء
الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:22 م
محمد الصو
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين.
ويعود الفريق بعد غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع بره» بطل جنوب السودان، مساء اليوم، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
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