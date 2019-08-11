382 ألف حاج عربي يؤدون فريضة الحج للعام الحالي

كشفت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382091 حاجًا عربيًا لمناسك حج العام الحالي، وفق الإحصائية السنوية التي تصدرها المؤسسة.





وتصدرت مصر أعداد الحجاج بـ85663 حاجًا، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57975 حاجًا، بزيادة تصل لقرابة 20 ألفًا عن العام الماضي، فيما جاء حجاج الجزائر ثالثة بـ36478 حاجًا.





وحلت المغرب رابعًا بـ32696 حاجًا، والسودان خامسًا بـ32076 حاجًا، واليمن سادسا بـ 23736، وسوريا سابعًا بـ22529 حاجًا لتأتي بكامل حصتها للعام الحالي.





وشهد الموسم الحالي قدوم 14277 حاجًا من الأردن، و12361 حاجًا من عمان.





وجاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ11863 حاجًا، والصومال بـ11286 حاجًا، وليبيا بـ10557 حاجًا، وفلسطين بـ8974 حاجًا، والكويت في المرتبة الرابعة عشرة بـ6698 حاجًا، ولبنان بـ6643 حاجًا، وموريتانيا بـ3413 حاجًا، وجيبوتي بـ1496 حاجًا، وجزر القمر بـ1242 حاجًا، وإريتريا في الأخيرة بـ495 حاجًا.





وأشارت إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119450حاجًا، كانت دول مصر الأولى بـ32181 حاجًا، وسوريا ثانيًا بـ15434حاجًا، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاجًا كانت من دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاجًا، والعراق 15695حاجًا.





وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاجًا، كان حجاج العراق الأعلى بـ35890 حاجًا، فيما حلت مصر ثانيًا بـ28651 حاجًا، والجزائر ثالثًا بـ20681 حاجًا.





من جانب آخر، أكد رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان، أن المؤسسة نجحت في تقديم خدماتها لكل الواصلين العام الحالي عبر قرابة 146 مكتب خدمة ميدانية موزعة على أربعة قطاعات، وذلك بمتابعة من النائب المطوف الدكتور محمد بياري، وأعضاء مجلس الإدارة المشرفين على القطاعات الأربعة وذلك وفق توجيهات الحكومة الرشيدة وبإشراف من وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن الذي وجّه بتقديم أرقى وأجود الخدمات وتذليل كل العقبات ليؤدي الحجاج نسكهم بيسر وسهولة وأمان وذلك ضمن الخطط الموضوعة التي تهدف لراحة ضيوف الرحمن.







