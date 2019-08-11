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أغنية أصالة "نكتة بايخة" تحقق 2 مليون مشاهدة بعد 5 أيام

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:12 م
أغنية أصالة نكتة بايخة تحقق 2 مليون مشاهدة بعد 5 أيام
أصالة
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الفجر الفني
 
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حققت أغنية "نكتة بايخة" للنجمة أصالة 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع يوتيوب يوم  7 أغسطس الجارى، حيث نالت إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

الأغنية من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، كما أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بالردود الفعل الإيجابية على ألبومها الجديد "فى قربك"، وتتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر آن أصالة ظهرت  لأول مرة كممثلة فى فيلم "ولاد رزق2" كضيفة شرف مع النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم اخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى.
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