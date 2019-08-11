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لاعبو برشلونة يجبرون بارتوميو على عودة نيمار

الأحد 11/أغسطس/2019 - 09:11 م
لاعبو برشلونة يجبرون بارتوميو على عودة نيمار
نيمار
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مني العوضي
 
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أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على رغبة نجوم نادي برشلونة في استعادة خدمات زميلهم السابق نيمار من باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن غرفة ملابس برشلونة تضغط من أجل التوقيع مع نيمار فهناك عدة لاعبين من الفريق تحدثوا مع اللاعب البرازيلي لينتقل للبارسا.

وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، خلال تصريحات صحفية، قد طالب نيمار بالخروج وإعلان رعبته بشكل صريح في العودة إلى برشلونة.

ويأتي طلب "جيرارد" وسط مفاوضات جادة بين إدارة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار هذا الصيف إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

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