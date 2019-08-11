الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة
الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:20 م
وكالات
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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مثلث عاهم في محافظة حجة، شمال غرب البلاد.
وأكدت القوات على أن الطائرة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع واختراق متارس ومواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة حجة.
ويذكر أنه هذه هي الطائرة المسيرة الرابعة التي تعترضها قوات الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة شمالي محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري.
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