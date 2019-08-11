يلا شوت متابعة مباراة الاهلي وإطلع بره كورة جول KORA GOAL الاحد 11 / 8 / 2019

بث مباشر متابعة مباراة الأهلي ضد إطلع بره والتي تجمع الفريقان اليوم الاحد في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات ذهاب الدور الرابع والستين من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وكان النادي الأهلي قد تلقى ضربة موجعه بعد أن تأكد غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق عن المباراة وذلك بسبب غيابه عن مران الفريق وإكتفى بأداء التدريب التأهيلي فقط على ملعب مختار التتش.

كورة أونلاين KORA ONLINE كما شهد المران الأخير للمارد الأحمر عودة الأنجولي المحترف جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأيمن بعد أن تخلص من شكواه في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المران خلال الفترة القليلة الماضية.

وغادرت بعثة النادي الأهلي مساء يوم أمس السبت متوجه إلى الإسكندرية وقامت بالمبيت في أحد الفنادق إستعداداً للمباراة الأفتتاحية في أعرق البطولات الافريقية حيث لم يسبق للأهلي الفوز بالبطولة منذ عام 2013 والتي حسمها الفريق على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

ويبحث المارد الأحمر عن الفوز بالبطولة هذا العام وحصد اللقب القاري التاسع له حيث تتواجد البطولة بثمانية ألقاب في خزائن المارد الأحمر وتمني الجماهير الحمراء الحصول على اللقب 2019 بعد خسارة لقبي 2017 و 2018 توالياً على يد الوداد المغربي والترجي التونسي.

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كورة ستار Kora STAR والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية إتش دي بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من الروابط الأخرى.







