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بـ صينية فتة اللحم.. فيفي عبده تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:10 م
بـ صينية فتة اللحم.. فيفي عبده تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه صينية فتة باللحم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 


وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين اكلتو اللحمة زيي ولا لسه؟ يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل». 


يذكر أن آخر مشاركات الفنانة فيفى عبده الدرامية كان في مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، وشاركتها البطولة الفنانة حورية فرغلي. 


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