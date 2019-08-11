يلا شوت 7sty مشاهدة مباراة الاهلي ضد إطلع بره بث مباشر كورة جول KORA GOAL كورة لايف Kora LIVE

بث مباشر مباراة الاهلي ضد فريق نادي إطلع بره بطل جنوب السودان والتي يحتضنها ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات ذهاب الدور الرابع والستين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

متابعة مباراة الاهلي ضد إطلع بره ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر مثل كورة أونلاين Kora Online كورة ستار Kora Star الأسطورة لايف Ostora Live وغيرها من الروابط الاخرى التي سينشرها لكم الفجر الرياضي في التقرير لتالي :-

لايف فور إتش دي LIVE7HD ومن المنتظر أن يفقد الأهلي خدمات نجمه الشاب المهاجم اليافع صلاح محسن والذي غادر المران الاخير قبل اللقاء بسبب وفاة والده الذي رحل إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7SRY في المقابل سيكون لاسارتي في إختبار حقيقي لإختيار الأحق بقيادة مركز صناعة الألعاب بين صالح جمعة والوافد الجديد محمد مجدي أفشة القادم من صفوف فريق نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وسيكون الاهلي في تلك المباراة مطالباً بتأكيد الصحوة الأفريقية بعد الخروج المذل الموسم الماضي من فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي خاصةً بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 الآف مشجع بالإضافة إلى أن الفريق سيدخل اللقاء منتشياً بحصولة على لقب الدوري المصري.

وتمنح تلك البطولة المحلية لاعبوا الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الإنطلاقة الأفريقية التي ستكون في اليوم الاول من عيد الاضحى المبارك ما يجعل أبناء لاسارتي على موعد مع تقديم " العيدية للجماهير المتعطشة لعودة الفريق إلى منصات التتويج القاري من جديد

ويعتمد الأوروجوياني على بعض الأسماء اللامعة مثل علي معلول بالإضافة إلى حمدي فتحي وصالح جمعة ومحمد هاني وغيرهم من اللاعبين الآخرين في الوقت الذي شدد فيه على عدم الإستهانة بالخصم خاصةً أنه مجهول للفرق العربية.







